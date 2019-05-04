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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختار ما بين الوجبات الأكثر شعبية من خلال خرائط جوجل.. ميزة جديدة اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعل قوائم الأكل موجودة فى كل مكان وليست بالأمر الجديد على خرائط جوجل أن تعرض صورا للأطباق الخاصة بالمطاعم المدرجة فى الخدمة، ولكن الجديد أن هناك ميزة جديدة تخص الوجبات الأكثر شعبية فى محاولة للتسهيل على المستخدمين.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى فإن الميزة الجديدة تجدها باسم "الأطباق الشعبية" فى صفحة القائمة الخاصة بالمطعم، وقد تم الإعلان عن الميزة من خلال تويتة لتايلور ويمبرلى أحد الخبراء التقنيين، حيث توجد الميزة لدى بعض المستخدمين فقط ووحتى الآن لم يتم إطلاقها بشكل نهائى.
خرائط جوجل الجديدة
ويتم ترشيح هذه الوجبات الشائعة من خلال المراجعات التى تعود على أكلات المطعم وليس طلب المطعم نفسه أو بيانات منه، بل هو اختيار المترددين عليه، وتضاف هذه الوجبات بالتقييمات الحاصلة عليها.
ولكن الأطعمة أحيانا يتم عرضها دون اسم، وكذلك لا يتم التصريح ما إذا كانت هذه العملية تتم آليا أم تدخل العامل البشرى على الرغم من آلية الاختيار التى تم التنويه عنها.
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