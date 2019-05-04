شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ناسا مرصد تشاندرا الفضائى للأشعة السينية لاكتشاف الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عدة وسائل فى مهامها لاكتشاف الفضاء، ولعل من بينها مرصد يسمى " Chandra" تشاندرا للأشعة السينية، والذى تعتمد عليه ناسا كثيرا فهو عبارة عن تلسكوب مصمم خصيصًا للكشف عن انبعاث الأشعة السينية من المناطق الحارة جدًا في الكون مثل النجوم المنفجرة ومجموعات من المجرات والأشياء التي تحيط بالثقوب السوداء.



تشاندرا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه نظرًا لأن الغلاف الجوي للأرض يمتص الأشعة السينية، يجب أن تدور " شاندرا " فوقه، على ارتفاع يصل إلى 86500 ميلًا (139000 كم) في الفضاء، وقد تم إطلاقه في يوليو 1999، وهو حساس لمصادر الأشعة السينية بنسبة 100 مرة أكثر ضعفًا من أي تلسكوب أشعة سينية سابق.

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ولا توجد خطط من ناسا لتحل محل " شاندرا " وذلك بسبب ما يتميز به من طول الموجة بالأشعة السينية للضوء، ودخل التلسكوب الآن عامة العشرين من التشغيل وتجاوز عمره التشغيلي المتوقع بنحو 15 عامًا، وهو ما يزيد لكفاءته وتميزه الكثير فى محاولات اكتشاف الفضاء.