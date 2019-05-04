كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Tesla” تضيف ميزتين جديدتين للأمان تضمنان بقائك على المسار الصحيح بدون “Autopilot”

متابعة-سنيار: أضافت Tesla ميزتين جديدتين للأمان تضمنان بقاءك على المسار الصحيح، حتى لو لم يتم تنشيط القيادة الآلية.

بدلاً من مجرد تحذيرك – مثل وظيفة Lane Departure Warning – فإن الميزات الجديدة، التي تسمى Lane Avoidance and Emergency، تتخذ خطوات نشطة للتأكد من بقائك على المسار الصحيح.

عند تمكين هذا الخيار، سيتم تطبيق خيار Lane Departure Avoidance على توجيه تصحيحي لضمان بقاء السيارة في المسار المقصود، وإذا بدأ السائق في مغادرة أحد الممرات دون تنشيط إشارة الدوران ولم تكن يداه على عجلة القيادة، فستحذر الوظيفة السائق أيضًا من أن السيارة تغادر الممر.

أخيرًا، إذا تم استخدام نظام التحكم في حركة المرور Aware ولم يتم الكشف عن يدي السائق “بشكل متكرر” على عجلة القيادة، فستتباطأ السيارة إلى 15 ميلًا أقل من الحد الأقصى للسرعة وتضيء مصابيح الخطر.

يعمل مسار مغادرة الحارة بسرعات تتراوح بين 25 و 90 ميل في الساعة ويمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله عند الرغبة.

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الميزة الجديدة الأخرى هي Emergency Lane Departure Avoid، والتي ستقوم بإعادة توجيه السيارة إلىإلى المسار إذا اكتشف النظام أن السيارة تغادر مسارها وقد يكون هناك تصادم أو إذا كانت السيارة قريبة من جانب الطريق.

يتم تشغيل تجنب مغادرة الطوارئ في حالات الطوارئ افتراضيا في بداية كل رحلة، ولكن يمكنك تعطيله لرحلة واحدة في قائمة التحكم الآلي.

إن الشيء الرائع في هذه الميزات الجديدة هو أنه، على الرغم من أنها تعتمد على نفس تقنية Autopilot، إلا أنها تعمل بدون Autopilot.

ستتم إضافة الميزات الجديدة تدريجيًا إلى جميع سيارات Tesla التي تم تصنيعها بعد أكتوبر 2016، بدءًا من الطراز 3 والتوسع في طرازات أخرى، علما أن التحديث المباشر مجاني.