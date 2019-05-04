كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “سبوتيفاي” و”باندورا” تختبران الإعلانات الصوتية التفاعلية

متابعة-سنيار: أعلنت سبوتيفي يوم الخميس أنها ستجري اختبارات محدودة للإعلانات التي تدعم الصوت.

وسوف تتطلب الإعلانات من المستخدمين قول أمر صوتي من أجل اتخاذ إجراء يتعلق بالإعلان – وفي هذه الحالة يتم تشغيل قائمة تشغيل تحمل علامة تجارية. وسيتم اختبار هذه التقنية أيضًا باستخدام استوديوهات سبوتيفاي وبودكاست جديد.

تمثل الإعلانات الجديدة زيادة في الاستثمار في تكنولوجيا الصوت لشركة Spotify والذي يمتد الآن ليشمل الإعلانات بالإضافة إلى التحكم الصوتي العام.

الميزة التي ستكون مماثلة لإعلانات Unilever Axs ستعمل فقط مع ميكروفون المستخدم وهذا خطر يُهدد الخصوصية ولكن الشركة تقول أنه سيتم إيقاف تشغيل الميكروفون بعد الانتهاء من الإعلان.

فقط المستخدمون الذين قاموا بتمكين ميزة التحكم الصوتي في سبوتيفاي سيحصلون على هذه الإعلانات ويوجد خيار لإلغاء الاشتراك في هذه الإعلانات من خلال قائمة الإعدادات> إعلانات تمكين الصوت، ويمكن للمستخدمين أيضاً العثور على خيار في الإعدادات لتعطيل الميكروفون تمامًا.

أصبح التحكم الصوتي عصريًا بشكل متزايد لا سيما مع ظهور مكبرات صوت ذكية وهناك فائدة واحدة للإعلانات التي تدعم الصوت: يمكن للمستخدمين قبولها أو رفضها دون الحاجة إلى ستخدام أجهزتهم، ويخطط المنافس باندورا لبدء اختبار إعلانات تفاعلية مماثلة في وقت لاحق من هذا العام.