كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “THE ONE”…دراجة كهربائية قابلة للطي مصممة للمدن

متابعة-سنيار: تم إطلاق دراجة كهربائية قابلة للطي جديدة بواسطة United City Bikes في مدينة زيورخ بسويسرا.

توفر الدراجة التي أُطلق عليها اسم ““THE ONE”وسيلة نقل فعالة وخفيفة الوزن مصممة خصيصًا للمدن.

““THE ONE” ليست دراجة كهربائية قابلة للطي فحسب، فهي خفيفة ومدمجة ومرنة وبأسعار معقولة.

تعد THE ONE، التي يبلغ وزنها 12.5 كجم فقط، أخف دراجة كهربائية قابلة للطي في السوق، وتحتوي على أكثر من 20 براءة اختراع، ويبلغ عرضها 25 سم فقط عند طيها، الذي يتم في أقل من 10 ثوانٍ.

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يزن المحرك المحوري المصمم حسب الطلب ، والذي يتميز بسرعة 250 واط 2 كجم فقط.

الدراجة الكهربائية القابلة للطي متاحة للدعم على Indiegogo، مع تعهدات تبدأ من من 613 جنيهاً إسترلينياً، وتقدم خصم 50٪ من سعر التجزئة الموصى به وهو 1،227 جنيهاً إسترلينياً، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر يوليو 2019.