شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتخلى عن خططه لتوفير الوضع المظلم لنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن واتس آب تخلي عن خططه لإضافة الوضع لمظلم لنظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد أشهر من التسريبات حول طرح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين.

وبحسب موقع التسريبات الشهير WABetaInfo المتخصص فى نشر أخبار واتس آب، فقال: "أعلم أنه قد يكون أمرًا مثيرًا للسخرية للغاية، ولكن WhatsApp أزال تمامًا الوضع المظلم (الذي كان قيد التطوير) في تطبيق Android"، وقد دفعت هذه الأنباء الجديدة إلى ظهور موجة من الغضب لدي مستخدمي التطبيق على تويتر.

يذكر أن أبل حصلت على الوضع المظلم الذى تم تضمينه في iOS 12 وأصبح متاحًا على أجهزة الكمبيوتر التابعة لها مع إصدار MacOS Mojave، إلا أنه تمت المطالبة بتوفير هذه الميزة لمستخدمي أندرويد، كونها تجعل القراءة أسهل في الليل وتساعد أيضًا في توفير عمر البطارية على أجهزة المستخدمين، لكن يبدو أن واتس آب ترى غير ذلك.