مايكروسوفت تعلن عن إصدار المطور من HoloLens 2

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار المطور من نظارة HoloLens 2، وذلك قبل أيام قليلة من بدء مؤتمر Microsoft Build للمطورين.

ويأتي الإعلان عن الإصدار الجديد الخاص بالمطورين بعد أن كشفت الشركة رسميًا عن الجيل الثاني من نظارة الواقع المختلط HoloLens في شهر فبراير، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية.

ومن المفترض وصول إصدار المطور، بسعر 3500 دولار، مع إصدار المستهلك من نظارة HoloLens 2 في وقت لاحق من عام 2019، لكنه لا يحتوي أي عتاد خاص إضافي.

ويأتي الإصدار الجديد مع رصيد تجريبي بقيمة 500 دولار من خدمة مايكروسوفت السحابية Azure، إلى جانب إصدارات تجريبية لمدة ثلاثة أشهر من Unity Pro، و PiXYZ Plugin.

يذكر أنه بإمكان أي شخص الحصول على رصيد مجاني في خدمة مايكروسوفت السحابية Azure، لكن بقيمة تصل إلى 200 دولار فقط، كما يتوفر أيضًا إصدار تجريبي من Unity Pro، إلا أن مدة الاستخدام تقتصر عادة على 30 يومًا.

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ويمكن للمطورين المهتمين بالمنتج التقدم للالتحاق ببرنامج مطور الواقع المختلط، لكن يجب أن يكونوا متواجدين في الولايات المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا أو أيرلندا أو نيوزيلندا أو أستراليا أو المملكة المتحدة، كما يمكن للذين طلبوا إصدار المستهلك بشكل مسبق تغيير الطلب في وقت لاحق من هذا العام.

ويلاحظ موقع HoloLens 2 على الويب: “يوفر الجيل الثاني من نظارة HoloLens تجربة واقع مختلط أكثر راحة وغمر، والتي تعززها الموثوقية، والأمان، وقابلية التوسع في خدمات السحابة وخدمات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، وذلك مقابل 3500 دولار”.

ويمثل الجيل الجديد من نظارة HoloLens تحسنًا كبيرًا بالمقارنة مع الجيل الأول، مع مجال رؤية أفضل بكثير، وتحسين الوضوح والدقة، ونظام جديد قائم على الإيماءات “اللمس” والتفاعل مع الصور المجسمة، وتصميم أكثر راحة.

وقال تيم ماكدونو Tim McDonough، المسؤول في شركة يونيتي Unity: “إن دمج HoloLens 2 مع منصة التطوير الثلاثية الأبعاد في الوقت الحقيقي من Unity يتيح للشركات تسريع الابتكار وخلق تجارب غامرة والتفاعل مع العملاء بطرق أكثر تفاعلية”.

وأضاف أن توفير Unity Pro، و PiXYZ Plugin مع إصدار المطور من HoloLens 2 يمنح الشركات القدرة على إنشاء تجارب تفاعلية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد وتجارب واقع افتراضي وغامر في الوقت الحقيقي، مع السماح باستيراد وإعداد بيانات التصميم لإنشاء تجارب في الوقت الفعلي.

ويبدو أن مايكروسوفت ما تزال تركز على عملاء المؤسسات، وتحاول دفع المطورين إلى العمل باستخدام الإصدار الجديد، وتقول الشركة: إن إصدار المطور من HoloLens 2 يجعل من السهل على المطورين إنشاء تجارب واقعية مختلطة باستخدام بيانات التصميم الصناعي الخاصة بك.