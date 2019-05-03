لعبة Ingress متوفرة الآن على منصة Netflix كسلسلة رسوم متحركة

فاطمة أيت طالب - دبي -

قد يكون الكثيرون منكم على دراية بشركة Niantic بإعتبارها الشركة التي تقف وراء تطوير لعبة Pokemon Go. ومع ذلك، قبل سنوات من إطلاق لعبة Pokemon Go، كانت الشركة تقوم بتطوير لعبة أخرى للواقع المعزز تدعى Ingress، وهي اللعبة التي من الأسلم أن نقول بأنها لم تحظى بذلك المستوى من الإهتمام الذي حظيت به لعبة Pokemon Go.

ومع ذلك، يبدو أن شركة Niantic تأمل في إحياء بعض الإهتمام باللعبة، وقررت التعاون مع شركة Netflix لإطلاق سلسلة رسوم متحركة جديدة تستند على لعبة Ingress. أعلنت الشركة عن خططها لإطلاق سلسلة رسوم متحركة جديدة تستند على لعبة Ingress في منتصف العام 2018، وكان من المقرر في البداية إطلاق هذه السلسلة في أواخر العام 2018، ولكن يبدو أنه تم تأجيل ذلك إلى العام 2019.

وفي حالة إذا لم تلعب لعبة Ingress من قبل، فهي عبارة عن لعبة توفر تجربة لعب جديدة كليًا وعالمًا جديدًا لإستكشافه، ولكن بالنسبة لأولئك الذين أتيحت لهم فرصة تجربة هذه اللعبة بالفعل، فبإمكانهم التفكير في هذه السلسلة بإعتبارها إمتدادًا من نوع ما يتيح لك إستكشاف العالم بطريقة جديدة. ليس هناك شك في أن شركة Niantic تأمل في أن تقنع الأشخاص الذين يشاهدون المسلسل ويستمتعون به بتجربة اللعبة والإستمتاع بها، وبالتالي توسيع قاعدة لاعبيها.

في غضون ذلك، تعمل شركة Niantic أيضًا على لعبة جديدة للواقع المعزز تستند على سلسلة Harry Potter الشهيرة. لا توجد معلومات عن موعد إصدار هذه اللعبة، ولكن المراجعات الأولية للنسخة التجريبية كانت إيجابية إلى حد بعيد.