شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. سبيس إكس تطلق صاروخا غدا وفرايزون تبحث عن مشترى لتمبلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات، بداية من وقوع هجوم إلكترونى كلف شركة نرويجية عملاقة 50 مليون دولار أمريكى، مرورا باستعداد سبيس إكس لإطلاق مهمة جديدة لمحطة الفضاء الدولية غدا، وفيما يلى نعرض أبرز حصاد التكنولوجيا لليوم كما يلى: هجوم إلكترونى يكلف شركة نرويجية عملاقة 50 مليون دولار أمريكى شرطة واشنطن تستخدم برنامج أمازون للتعرف على الوجه فى رسومات المشتبه بهم سبيس إكس تستعد لإطلاق مهمة جديدة لمحطة الفضاء الدولية غدا بعد انخفاض عدد مستخدميها.. فرايزون تتطلع لبيع Tumblr Advertisements تقرير: جوجل أنفقت مئات الملايين من الدولارات على مراجعة المحتوى 9 ملايين دولار سعر أول دليل مادى على رحلة آرمسترونج للقمر.. اعرف التفاصيل فى اليوم العالمى للفضاء.. كواكب يمكن للبشر العيش فيها بدلا من المريخ

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