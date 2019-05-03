شركة Epic Games ليست لديها أي خطط للتوقف عن بيع لعبة Rocket League على منصة Steam

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، إتضح أن شركة Epic Games ستقوم بالإستحواذ على شركة Psyonix Games، مما يعني أيضًا أن الشركة ستحصل أيضًا على ألعاب مثل Rocket League. في منشور على موقع Rocket League الرسمي على شبكة الإنترنت، أعلنت شركة Epic Games أنها ستقوم بجلب لعبة Rocket League إلى متجر Epic Games Store التابع لها.

ترك هذا الأمر مجتمع اللاعبين في حيرة من أمرهم بشأن ما الذي يعنيه ذلك للاعبين الذين قاموا بشراء اللعبة على منصة Steam. هل سيتم إزالتها في النهاية؟ هل سيتوقف لاعبو Steam عن إستخدام اللعبة؟ في بيان صادر إلى موقع US Gamer، أوضحت شركة Epic Games منذ ذلك الحين أن لعبة Rocket League ستبقى على منصة Steam ولن تذهب إلى أي مكان، على الأقل ليس في المستقبل القريب.

ووفقا لشركة Epic Games، فقد صرحت بالقول : ” نحن نواصل بيع Rocket League على منصة Steam، ولم نعلن عن أي خطط لوقف بيع اللعبة هناك. تبقى Rocket League متاحة للمشترين الجدد على Steam، وسيتم الإعلان عن خطط طويلة الأجل في المستقبل “. ويبدو أن اللعبة ستظل موجودة على كلا المنصتين في المستقبل، على الرغم من أننا نعتقد بأن شركة Epic Games ستحاول على الأرجح جعلها حصرية لمتجر Epic Games Store لتجنب إعطاء جزء من عائدات اللعبة لشركة Valve.

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قامت شركة Epic Games بإطلاق متجر Epic Games Store الخاص بها في العام الماضي، وهو المتجر الذي كان مملوءًا في البداية بالألعاب التابعة للشركة مثل Fortnite. ومع ذلك، فقد تمكنت الشركة لاحقًا من إستقطاب ألعاب أخرى إلى متجرها مثل Metro Exodus و The Division 2.