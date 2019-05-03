LG تقرر الآن إطلاق الهاتف LG V50 ThinQ 5G في اليوم 10 مايو بسعر يبدأ من 1030$

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف LG V50 ThinQ 5G في البداية في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية، وكان من المقر أن يتم إطلاق هذا الهاتف في اليوم 19 من شهر أبريل الماضي، ولكن قررت شركة LG بعد ذلك تأجيل إطلاق هذا الهاتف لفترة. وقالت الشركة الكورية الجنوبية أنها قررت القيام بذلك للتأكد من أن المعالج ومودم 5G في الهاتف LG V50 ThinQ 5G يعملان على نحو جيد. والآن، أكدت لنا شركة LG أنها ستبدأ رسميًا بعرض الهاتف LG V50 ThinQ 5G للبيع في كوريا الجنوبية يوم 10 مايو.

ووفقا للمصادر، فيبدو أن شركة LG قررت تأجيل إطلاق الهاتف LG V50 ThinQ 5G جنبا إلى جنب مع الشركات الثلاثة الكبرى في البلاد حتى يتم توفير أفضل تجربة 5G للعملاء. ولقد سمعنا بالفعل عدة تقارير في الفترة الماضية أشارت إلى أن بعض ملاك Galaxy S10 5G يعانون من مشكلة التغطية والسرعة البطيئة، وبعض المشاكل عندما يقومون بالتحويل بين LTE و 5G.

كان طرح شبكات الجيل الخامس 5G أمرًا صعبًا، ومن الجيد أن نرى شركة LG إستغرقت الوقت الكافي لتعديل جهازها بدلاً من إطلاق منتج نصف مخبوز. وسيتم إطلاق الهاتف LG V50 ThinQ 5G جنبا إلى جنب مع الملحق الذي يضيف شاشة ثانية إلى الهاتف لتوفير وظائف مماثلة للهواتف الذكية القابلة للطي.

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يبدأ سعر الهاتف LG V50 ThinQ 5G في كوريا الجنوبية من ما يعادل 1030 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن أول هاتف 5G من شركة LG، فتفضل بزيارة هذه المقالة المفصلة هنا.