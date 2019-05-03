شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم فيس بوك الجديد يصل لبعض مستخدمى آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل التحديث الجديد الذى كشفت عنه شركة فيس بوك خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين F8 لبعض مستخدمى منصة iOS، فيما ينتظر أن يصل هذا التحديث قريبا لباقى المستخدمين والمنصات الأخرى.

أما عن التغييرات التى حصل عليها تطبيق فيس بوك على منصة iOS، فقد أصبحت كلمة Facebook مكتوبة بشكل واضح أعلى الشاشة، مع غلبة اللون الأبيض على تصميم التطبيق، بدلا من اللون الأزرق الذى كان يغطى أعلى تطبيق فيس بوك، كذلك فقد تم نقل أيقونة البحث إلى جانب شعار فيس بوك فى أعلى التطبيق.

ويكشف التصميم الجديد لفيس بوك أيضا أنه تمت إعادة أيقونة "طلبات الصداقة" إلى أسفل التطبيق مرة أخرى، وذلك بعد إخفائها فى الإصدار السابق من التطبيقات، فيما ينتظر أن يصل هذا التحديث إلى المزيد من المستخدمين خلال الفترة المقبلة.