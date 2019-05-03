تكنولوجيا: تسريبات .. هواوي تحارب سامسونج بتلفزيون 8K بتقنية الجيل الخامس

كشفت تسريبات حديثة أن هواوي Huawei تعمل على تطوير شاشة تلفزيون قادرة على العرض بدقة 8K، وتدعم تقنية الجيل الخامس 5G، وتنافس بقوة تلفزيون سامسونج Samsung الجديد “التلفزيون الدوار”، وسيكون تلفزيون هواوي قادرا على الاتصال بالإنترنت.
ورجحت التسريبات، أن هواوي سوف تدخل سوق الأجهزة المنزلية بهذا التلفزيون على خطى سامسونج، وأنه خلال الشهور المقبلة سوف تعلن المزيد عنه من تفاصيل، لكن المتاح الآن هو أنه نفس مواصفات جهاز سامسونج.
واشتعلت حرب سابقة بين شركتي هواوي وسامسونج، بعد ادعاء الأولى أنها (نمبر وان) في سوق الهواتف مؤخرا، لترد عليها سامسونج بأن أرباح شركاتها تفوقها في نفس الفترة، ليكون إصدار هواوي لتلفزيون حرب جديدة بينهم.
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