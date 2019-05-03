تكنولوجيا: “نتفليكس” ترفع جودة الصوت ليناسب سرعات الإنترنت المختلفة

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أعلنت “نتفليكس” Netflix عن نيتها إطلاق خدمة جديدة لمستخدميها، الاستديو، لكي يستمتعون أكثر بكل ما يقدم لهم من أفلام ومسلسلات، من خلال جودة “الاستديو” لجعل المشاهدة أكثر مرونة مع سرعات النت المختلفة، أي أن جودة الصوت ستكون ملائمة ومبنية على سرعة الإنترنت والأجهزة المستخدمة.

تدعم ميزة “جعل الصوت أكثر مرونة” رفع قوة الصوت إلى 640 كيلوبايت في الثانية بتقنية 5.1 في أجهزة الصوت المحيطة العادية، بعد أن كانت 192 كيلوبايت في الثانية، وإلى 768 كيلوبايت في الثانية للأجهزة التي تدعم تقنية “دولبي أتموس” Dolby Atmos بعد أن كانت 448 كيلوبايت في الثانية – والتي في الأساس تحتاج اشتراك بريميوم لها، أي أن المستخدم سيتمتع بمشاهدة واضحة دون تقطيع أو تشويش.