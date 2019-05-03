إشاعة جديدة تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Realme X، وموعد إطلاق Realme 3 Pro في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف Realme 3 Pro في الشهر الماضي بالهند، وبعد ذلك بوقت قصير أعلنت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo أنها ستبدأ ببيع منتجاتها في الصين بعدما كانت تقتصر على الهند وبعض البلدان المجاورة.

أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهرت اليوم إشاعة جديدة تستند على أقوال من ” مصادر موثوقة ” تكشف بأن العلامة التجارية الفرعية Realme ستعقد مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة الصينية بكين في اليوم 15 مايو للإعلان عن إطلاق الهاتف Realme 3 Pro، وأيضًا لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X.

Advertisements

في حين نعلم بالفعل كيف سيبدو الهاتف Realme 3 Pro ومواصفاته التقنية الكاملة، فقد سمعنا في الفترة الماضية بأن الهاتف Realme X سيضم كاميرا أمامية منبثقة، ومواصفات تقنية أفضل تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.5 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3680mAh تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0، وكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل. وفي حالة إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فهذا الهاتف سيضم كذلك على الأرجح مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.