شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحذف مجموعة من الحسابات الخاصة بمتطرفين أمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنها ستحذف حسابات كل من "أليكس جونز" إضافة إلى عدد آخر من الشخصيات السياسية الأمريكية المثيرة للجدل، وذلك بسبب انتهاك سياسة الشركة الخاصة "بالشخصيات والمنظمات الخطيرة"، حيث ستقوم بحذف هذه الحسابات من فيس بوك وإنستجرام.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى فإن غالبية الأفراد الذين سيتم حذف حساباتهم هى شخصيات تحظى بشعبية كبيرة فى تيار اليمين المتطرف، بما فى ذلك المعلقين "ميلو يانوبولوس" و"لورا لومر" و"بول جوزيف واطسون"، كما كشف فيس بوك أنه سيحذف حسابات "بول نيلين " وهو متعصب ينادى أيضا بسيادة العرق الأبيض مقارنة بباقى الأجناس، وقد خاض انتخابات الكونجرس عام 2018.

وأوضحت فيس بوك أنها ستقوم بإزالة أى حساب أو صفحة أو مجموعة أو حدث مرتبطة بالأفراد المحظورين سواء على شبكتها الاجتماعية الأساسية أو على تطبيق إنستجرام لمشاركة الصور، لكن فيس بوك لم يمنع المستخدمين الآخرين من تأييد هؤلاء المستخدمين المحظورين على حساباتهم، كما فعلت فى السابق مع جماعات متشددة مثل تنظيمى داعش والقاعدة.