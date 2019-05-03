Google CallJoy هي خدمة تستند على الذكاء الإصطناعي للتعامل مع المكالمات في الشركات الصغيرة

فاطمة أيت طالب - دبي -

في العام الماضي، أعلنت شركة جوجل عن خدمة تستند على الذكاء الإصطناعي تدعى Google Duplex تسمح للحاسوب بالإتصال بشركة تجارية وإجراء حجز لك. في الواقع، كان أداء هذا الذكاء الإصطناعي مشابها إلى حد كبير لأداء الإنسان، والآن عادت شركة جوجل مع خدمة أخرى مماثلة تدعى Google CallJoy. ومع ذلك، على عكس خدمة Google Duplex التي يبدو أنها موجهة للمستهلكين، فإن خدمة Google CallJoy الجديدة تستهدف أكثر أصحاب الشركات، أو لنكون أكثر تحديدًا، أصحاب الشركات الصغيرة.

والفكرة هي أنه بإستخدام الذكاء الإصطناعي للتعامل مع المكالمات من العملاء، سيكون بمقدور الشركات الصغيرة التعامل مع بعض الأنواع من الإستفسارات، فضلا عن الإستفسارات التي قد تتمكن الشركات الكبرى من التعامل معها بشكل أفضل بسبب مواردها التي يمكن أن تشمل خطًا ساخنًا مخصصًا لخدمة العملاء. وعلاوة على ذلك، سيكون لدى Google CallJoy أيضًا القدرة على فلترة المكالمات المزعجة مما يعني أن المكالمات التي تتلقاها ستكون فقط من عملائك.

عندما يقوم أحد العملاء بإجراء مكالمة مع شركة ما تستخدم خدمة Google CallJoy، فسوف يتم استقباله برسالة خاصة وستقدم له بعض المعلومات الأساسية عن الشركة، مثل ساعات عمل الشركة. لسوء الحظ، لن تكون خدمة Google CallJoy ذكية مثل خدمة Google Duplex لأنه في حالة إذا كان العملاء بحاجة إلى معلومات إضافية، فسوف يتم إحالتهم إما إلى موقع الشركة على الويب أو سيتم إرسال المكالمة إلى أحد المسؤولين في الشركة.

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هذا يعني أنه إذا كان لديك استفسار محدد لا تستطيع خدمة Google CallJoy الإجابة عليه، فسيتم إحالته في النهاية إلى أحد المسؤولين في الشركة. ومع ذلك، فإن الفكرة هي أنه إذا كان بإمكان Google CallJoy توفير المعلومات الأساسية للعملاء، فقد يساعد ذلك في تقليل أوقات إنتظار المكالمات. على سبيل المثال، إذا اتصلت فقط لمعرفة ساعات العمل، فسوف تكون Google CallJoy قادرة على تزويدك بتلك المعلومات ولن تحتاج إلى التحدث إلى المسؤول في الشركة فعليًا.