كوريا الجنوبية تملك الآن أكثر من 260 آلف مشترك في شبكات الجيل الخامس 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت كوريا الجنوبية أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس 5G، فهي بدأت بإطلاق شبكات الجيل الخامس للمستهلكين في بداية شهر أبريل الماضي. ووفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، فقد أصبحت شركات الإتصالات الثلاثة في البلاد تضم الآن 260 آلف مشترك في شبكات الجيل الخامس 5G.

من بين شركات الإتصالات الثلاثة الكبرى، تحتل شركة Korea Telecom المرتبة الأولى بـ 100 آلف مشترك، بينما لم تكشف SK Telecom و +LG U عن عدد عملاء 5G الذي بحوزتها بالضبط.

وتسبب الإنتقال السريع نحو 5G في حدوث بعض المشاكل للمتبنين الأوائل الذين بلغوا عن مشاكل في الإتصال مع هواتف Galaxy S10 5G الخاصة بهم. ووفقا لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن البلاد تفتخر الآن بإمتلاكها لأكثر من 54000 محطة لشبكات الجيل الخامس 5G والتي ينبغي أن تساعد في تحسين التغطية.

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لا تزال تغطية 5G في كوريا الجنوبية تقتصر على المناطق في العاصمة سيول. ونظرًا لأن البلدان الأخرى تستعد بدورها لتبني شبكات الجيل الخامس 5G، فيمكننا أن نتوقع الإنتظار لبعض الوقت قبل أن تتمكن شركات الإتصالات من حل كافة المشاكل وجعل شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها متوفرة على نطاق واسع وتعمل على النحو المطلوب.