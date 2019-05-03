قد يتم إطلاق +Apple TV كخدمة إشتراك مدفوعة الأجر

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل شهرين، أعلنت شركة آبل رسميًا عن خدمة بث الأفلام المدفوعة الخاصة بها والتي تطلق عليها إسم +Apple TV. لقد تم التكهن بأن هذا ما ستقوم به شركة آبل منذ فترة طويلة، ولكن لسوء الحظ لم تكشف لنا شركة آبل عند الأسعار عندما قامت بالإعلان رسميًا عن هذه الخدمة.

أشارت إشاعات سابقة إلى أن بعض المحتوى المتاح على خدمة +Apple TV سيكون مجانيًا لملاك أجهزة آبل، في حين أشارت شائعات أخرى إلى أن التكلفة قد تتراوح بين 10 و 15 دولارًا في الشهر، ولكن كما قلنا سابقًا، فلم يتم تأكيد أي شيء بشكل رسمي. ومع ذلك، خلال محادثة مع المستثمرين مؤخرًا، لمح الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook إلى نظام الدفع الذي ستستخدمه الشركة.

ووفقا للسيد Tim Cook، فقد شبه خدمة +Apple TV بالمنتجات التي تقدمها الشبكات الرئيسية وصناع المحتوى، ملمحًا إلى إمكانية إطلاقها كخدمة مدفوعة. ” تعمل +Apple TV في سوق حيث يوجد إنتقال كبير من حزمة الكابل. نعتقد أن معظم المستخدمين سيحصلون على العديد من المنتجات المتميزة وسنبذل قصارى جهدنا لإقناعهم بأن خدمة +Apple TV يجب أن تكون واحدة منها “.

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ما يعنيه هذا هو أنه سيتم منح المزيد من الحرية للمستخدمين، فهم سيدفعون مقابل ما يريدونه فقط على عكس الخدمات الأخرى التي تحتوي على قنوات أو محتوى لا يستخدمه العميل. نتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام، فمن المتوقع أن يتم إطلاق خدمة +Apple TV بشكل رسمي في خريف هذا العام.