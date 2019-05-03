انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تطور مدرعة عسكرية ذاتية القيادة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 05:44 مساءً - طورت شركة "بي إم سي" التركية للصناعات الدفاعية، مركبتها المصفحة "أمازون" لتصبح ذاتية القيادة بالكامل، في إطار تلبية احتياجات الجيش التركي من العتاد العسكري.

وعرضت الشركة مركبتها متعددة المهام بحلتها الجديدة، في معرض الصناعات الدفاعية الرابع بإسطنبول، بتطوير تكنولوجيات القيادة الذاتية، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" الجمعة.

وتتميز مدرعة أمازون بالمواصفات الدولية لمقاييس التصفيح في مقاومة الألغام والعبوات الناسفة، وتتمتع بقدرات كبيرة في المناورة والحركة.

تهدف الشركة من التطويرات التي أدخلتها على المركبة إلى زيادة قدراتها القتالية في المناطق المأهولة بالسكان، وفي الحروب غير المتناظرة.

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المركبة زودت بنظام قيادة إلكتروني يستطيع رسم الخرائط واستيعاب المحيط الجغرافي (الوعي البيئي) استناداً إلى الذكاء الاصطناعي، وبفضله ستكون قادرة على تحديد مسارها والوصول لهدفها دون التحكم بها عن بعد، مع قابلية التحكم بها عن بعد وقت الحاجة.

ومصفحة أمازون رباعية الدفع (4×4 )، نموذجية لخوض المعارك في الأوساط الحضرية والمناطق السكنية والأزقة، وتتمتع بخفة وزنها وهيكلها الملحوم بالكامل من الصلب ومزودة بزجاج مدرع، وهيكل أحادي على شكل V.

وهي مؤهلة للاستخدام في الاستراتيجيات المختلفة للقتال، كالقيادة والسيطرة، والاستطلاع والمراقبة، والإسعاف وغيرها.

وتحوي المصفحة 8 كاميرات عالية الدقة تغطي 360 ْ لضمان الوعي البيئي، يمكن التحكم بالمركبة من خلال نقطة ثابتة أو على مركبات أخرى محمولة.