شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 ملايين دولار سعر أول دليل مادى على رحلة آرمسترونج للقمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل المزادات على المقتنيات النادرة للشخصيات التاريخية شغف، وربما عشق لا ينتهى، رغم الأرقام المبالغ فيها التى نسمع عنها، ومع ذلك، لا يقف المال عقبة أمام من يعشقون اقتناء كل ما هو نادر وثمين، وتحديدا المقتنيات المتعلقة بالفضاء.

دار كريستيز إحدى أشهر الدور المتخصصة فى المزادات بنيويورك قالت إن الكتيب التفصيلى أو "الدليل" الذى استخدمه رائدا الفضاء الأمريكيان نيل آرمسترونج وباز أولدرين فى رحلتهما الشهيرة، للهبوط على سطح القمر فى العام 1969، سيطرح فى مزاد فى شهر يوليو وقد يصل سعره إلى 9 ملايين دولار.

دار كريستيز ذكرت أن الكتيب باعه شخص كان قد اشتراه من أولدرين نفسه، ويتناول الكتيب الخاص بمهمة "أبولو 11" والمكون من 44 صفحة بالتفصيل كل إجراء استلزمه فصل الوحدة "إيجل" وإنزالها وربطها بوحدة القيادة عندما أصبح آرمسترونج وأولدرين أول رجلين يسيران على سطح القمر.

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ابولو 11

كريستينا جيجر رئيسة قسم الكتب والمخطوطات فى الدار قال هذه تعليمات مفصلة تغطى كل تفاصيل رحلة المركبة "إيجل" إنها سلسلة من التعليمات حول كل شىء من ارتداء الخوذة وحتى فحص نظام الطاقة".



الكتيب

يحتوى الكتيب على رسومات ونحو 150 علامة وشروح كتبها آرمسترونج وأولدين فى وقت الرحلة بالإضافة إلى بعض الجوانب الفنية والتقنية، حيث لم يكن موجودا فى ذلك الوقت أى تسجيل صوتى أو فيديو لما حدث فى غرفة القيادة فى وحدة "إيجل"، وهو ما يجعل هذا الكتيب، أقوى دليل، وبمثابة شاهد فريد على تاريخ الفضاء، بالإضافة إلى أن هذه الكلمات التى كتبها رائدا الفضاء، تعتبر أول ملاحظات يكتبها إنسان خارج كوكب الأرض.



بعض من وثائق ارمسترونج

المبالغة فى أسعار مقتنيات الفضاء ليس بالأمر الجديد، حيث باعت دار سوذبيز للمزادات حقيبة بسحَّاب استخدمها آرمسترونج لجلب عينات من تراب القمر مقابل 1.8 مليون دولار، وهو ما يفسر يدفع هواة جمع التحف مبالغ ضخمة مقابل مقتنيات الفضاء.



جانب من الرحلة

وكانت مهمة الرائدين حددها الرئيس جون كينيدى لأول مرة فى كلمة ألقاها أمام جلسة مشتركة الكونجرس فى 25 مايو 1961، لكن فى صيف عام 1969، أى بعد ما يقرب من 6 سنوات تم اغتيال الرئيس كينيدى فى دالاس، وبعدها قام القائد نيل آرمسترونج وألدرين بالهبوط التاريخى على سطح القمر.