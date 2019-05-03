صورة رسمية مسربة جديدة تعرض لنا تصميم الهاتف Moto Z4 من مختلف الزوايا

فاطمة أيت طالب - دبي - تم في شهر مارس الماضي تسريب صورة رسمية للهاتف Moto Z4 القادم من شركة موتورولا. والآن، نحن هنا مع صورة رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا هذا الهاتف مجددًا من زوايا مختلفة مع العلم بأنه تم تسريب هذه الصورة من قبل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks.

توضح هذه الصورة أن الهاتف Moto Z4 سيضم شاشة تمتاز بإطار نحيف في جميع الجوانب الأربعة وبقطع صغير على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، توضح لنا هذه الصورة كذلك أن الهاتف Moto Z4 سيضم كاميرا واحدة فقط في الخلف، والدبابيس المخصصة لملحقات MotoMod، فضلا عن منفذ السماعات 3.5mm في الأسفل إلى جانب منفذ USB Type-C.

لا يضم الهاتف Moto Z4 مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، لذلك نحن نعتقد بأنه سيكون مدمجًا في الشاشة. من بين الأشياء الأخرى التي يمكننا تأكيدها من خلال هذه الصورة هو تواجد أزرار التحكم بالصوت على اليمين جنبا إلى جنب مع زر التشغيل، ومنفذ السماعات 3.5mm في الجزء السفلي من الجهاز. ووفقا للتسريبات السابقة، فقد تردد بأن الهاتف Moto Z4 سيضم المعالج Snapdragon 675 على غرار الهاتف Moto Z4 Play، بدلا من معالج من سلسلة Snapdragon 800 Series مثل الهاتف Moto Z3. وتشير التسريبات إلى أن هذا الهاتف سيكلف نصف ما تكلفه الهواتف الرائدة حاليًا، وهذا ما يعزز نظرية أنه سيكون من الفئة المتوسطة.

ويشاع بأن الهاتف Moto Z4 سيضم كذلك كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل مع العلم بأن كلا الكاميرتين ستدعمان تقنية دمج البكسلات لإلتقاط صور بدقة 12MP أو 6MP ذات جودة عالية في البيئات المنخفضة الإضاءة.

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هل يمكن أن تكون الشائعات تخلط بين Moto Z4 و Moto Z4 Play؟ نحن نرجح ذلك، فهذه هي نفس المواصفات التي تردد بأنها ستأتي مع الهاتف Moto Z4 Play، والإختلاف الوحيد الملاحظ في الشائعات هو قدوم الهاتف Moto Z4 مع شاشة بحجم 6.4 إنش، وقدوم الهاتف Moto Z4 Play مع شاشة بحجم 6.22 إنش.

وبغض النظر عن ذلك، فقد تردد كذلك أن كلا الهاتفين سيضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وقطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فضلا عن بطاريات بسعة 3600mAh تدعم الشحن بسرعة 18W TurboCharge. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Moto Z4 سيدعم شبكات الجيل الرابع 4G كحد أقصى، ولكنه سيدعم الملحق MotoMod 5G والذي سيتيح له الإستفادة من السرعة الفائقة التي توفرها شبكات الجيل الخامس 5G.