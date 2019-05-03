الكشف عن أسعار الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL، وعلبة الهاتف الأول

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات ذات الصلة بالهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. والآن، نحن هنا مع تسريب جديد من Brandon Lee من قناة This is Tech Today على اليوتيوب والذي لا يستعرض لنا فقط العلبة الخاصة بالهاتف Google Pixel 3a، وإنما يكشف لنا أيضًا عن سعر هذا الهاتف.

ووفقا لـ Brandon Lee، فقد ذكر بأن الهاتف Google Pixel 3a سيكون متوفرًا بنسختين على مستوى الذاكرة الداخلية، واحدة تضم 64GB من الذاكرة التخزينية، في حين تضم النسخة الأخرى 128GB من الذاكرة التخزينية. وبغض النظر عن الذاكرة التخزينية، فقد كشفت لنا علبة الهاتف المسربة أيضًا أن Google Pixel 3a سيضم شاشة بقطر 5.6 إنش.

وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد كشف لنا Brandon Lee بأن الهاتف Google Pixel 3a سيكلف إبتداء من 399$، في حين سيكلف الهاتف Google Pixel 3a XL إبتداء من 479$. وفي حالة إذا قامت شركة جوجل بجلب نفس الكاميرا المستخدمة في هواتف Google Pixel 3 الحالية إلى هواتف Google Pixel 3a الجديدة، فنحن نتوقع لهذه الأخيرة نجاحًا كبيرًا في السوق.

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عمومًا، من المفترض أن تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL في اليوم السابع من شهر مايو الجاري. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة حول كلا الهاتفين.