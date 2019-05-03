شكرا لقرائتكم خبر عن تتمدد مثل البالون.. كبسولات سحرية تساعدك على إنقاص الوزن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قام فريق من العلماء الأوروبيين بتطوير ” كبسولات سحرية ” يمكنها التمدد داخل المعدة والشعور بالامتلاء؛ وهو ما يجعلها وسيلة فعالة لإنقاص الوزن.

وعن هذه الكبسولات، فإنه يتم تناول الكبسولة قبل 20 دقيقة من الوجبات؛ وذلك لإتاحة وقت كافٍ للتمدد واحتلال حيز كبير من المعدة.

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وكشفت النتائج التي أجراها العلماء على هذه الكبسولات، أنها ساهمت في تقليل السعرات الحرارية لدى الأشخاص الذين خضعوا للتجربة بمقدار 300 سعرة حرارية، ومكّنتهم من فقدان 10 كيلوغرامات من وزنهم خلال فترة التجربة.

وتتمدد هذه الكبسولات مثل ” البالون ” داخل المعدة وتحتل مساحة تقدّر بربع مساحة المعدة، إذ يقوم البالون بامتصاص السوائل والمساعدة في الشعور بالشبع لدى تناول الطعام.

أما فيما يتعلق بآثارها الجانبية وجدت الدراسة التي عُرضت في المؤتمر الأوروبي حول السمنة في مدينة غلاسغو، أن الآثار الجانبية لحبوب التخسيس الجديدة تكاد تكون معدومة.