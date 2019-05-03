شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل أنفقت مئات الملايين من الدولارات على مراجعة المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "جوجل" التابعة لمجموعة "ألفابت" أمام لجنة البيت الأبيض أنها تنفق سنويًا مئات الملايين من الدولارات على مراجعة المحتوى الموجود على منصتها، موضحة أنها استعرضت بشكل يدوى، أكثر من مليون مقطع فيديو يشتبه أنه إرهابى على يوتيوب فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد وجدت هذه المراجعة أن 90 ألف مقطع فيديو ينتهك سياستها المتعلقة بالإرهاب، فيما كان رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكى للأمن الداخلى، قد دعى فى شهر مارس كبار المسئولين التنفيذيين فى عدد من شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك وتويتر ومايكروسوفت على القيام بعمل أفضل لإزالة المحتوى السياسى العنيف بعد بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعى لحادثة إطلاق نار جماعى فى نيوزيلندا.

وأوضحت جوجل أن مصاريفها قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالى بمستوى ارتفاع الإيرادات نفسه تقريبًا، حيث زادت بنسبة 16.5%، بالمقارنة مع العام الماضى، لتصل إلى 29.7 مليار دولار أمريكى، وقد ازدادت النفقات بشكل أسرع من الإيرادات خلال العامين الماضيين، الأمر الذى أثار مخاوف بعض المستثمرين فى ظل التدقيق المتزايد على ممارسات الخصوصية الخاصة بشركة جوجل، ومنصة يوتيوب.

وأضافت جوجل فى رسالتها إلى لجنة البيت الأبيض أن لديها أكثر من 10 آلاف شخص يعملون على مراجعة المحتوى فى جميع فروع الشركة.