Redmi تنفي الشائعات وتؤكد أن هاتفها القادم لن يحمل إسم Redmi X

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر بالأمس ملصق ترويجي قيل بأنه للهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi، والذي أُطلق عليه إسم Redmi X. حسنًا، لقد تأكدنا الآن بأن هذا الهاتف لن يحمل هذا الإسم.

قام المدير العام لشركة Redmi، السيد Lu Weibing بنشر منشور جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يقول فيه بأن الهاتف Redmi X لن يكون هو إسم الهاتف وأن الشركة إختارت إسم أفضل لهذا الهاتف المنتظر. وبالتالي، هذا سيعفينا من الخلط بين الهاتف Realme X القادم من العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo، وبين الهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi.

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وبالعودة إلى شركة Redmi، فمن المتوقع أن تقوم بالكشف عن هاتف رائد يضم المعالج Snapdragon 855 في وقت لاحق من هذا العام، ويضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف وكاميرا أمامية منبثقة. ولكن من المتوقع أن تقوم شركة Redmi أولاً بإصدار هاتف ذكي مزود بالمعالج Snapdragon 730.