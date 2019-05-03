آبل لا تزال تستكشف على ما يبدو تضمين مستشعر بصمات الأصابع في شاشة iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك شيء يمكن قوله حول إستخدام مستشعر بصمات الأصابع كحل أمني ناجح بدلاً من إستخدام وجهك. على الرغم من أننا لا ننكر أن تقنية Face ID من شركة آبل تعمل على نحو جيدًا جدًا وقد تكون أكثر أمانًا من تقنية التعرف على بصمات الأصابع، إلا أن حقيقة أنه لا يمكنك فتح هاتفك إلا إذا نظرت إليه مباشرة، تجعل تجربة الإستخدام مقيدة نوعًا ما.

الخبر السار هو أنه يبدو أن شركة آبل لا تزال تفكر في مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة. في براءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع Patently Apple، يبدو أن الشركة لا تزال تستكشف إمكانية تضمين مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وتتحدث براءة الإختراع عن كيفية إستخدام التصوير البيومتري في مجموعة متنوعة من الأسطح، بما في ذلك تضمينه في شاشة جهاز مثل الهاتف الذكي.

قبل تقديم Face ID، ظهرت شائعات تفيد بأن شركة آبل قد تتطلع إلى تضمين مستشعر بصمات الأصابع في شاشات هواتف iPhone الخاصة بها، ولكن ذلك لم يتحقق في نهاية المطاف. وقالت شركة آبل في وقت لاحق أنها كانت تنوي دائمًا إستخدام Face ID وأن تقنية التعرف على بصمات الأصابع عبر الشاشة لم تكن أبدًا جزءًا من خطتها. ومع ذلك، هذا لا يعني بأنه لا يمكن لشركة آبل أن تقوم في المستقبل بإستكشاف بدائل أخرى طالب بها عملاؤها.

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في غضون ذلك، قام بعض منافسي شركة آبل بتضمين مستشعرات بصمات الأصابع في شاشات هواتفهم الذكية، مثل Galaxy S10 الذي يستخدم تقنية التعرف على بصمات الأصابع عبر الموجات فوق الصوتية التابعة لشركة كوالكوم.