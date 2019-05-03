انت الان تتابع تفاصيل خبر فورد تستخدم تقنية سياراتها لصنع عربة تسوّق ذاتية التوقف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 02:46 مساءً - استخدمت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد تقنية "الكبح الذاتي" في سياراتها لتصميم عربة للتسوّق داخل المتاجر.

وبحسب ما نشر موقع "ديزين"، اليوم الخميس، فقد صممت فورد هذه العربة بسبب كثرة الاصطدامات التي يحدثها الأطفال داخل المتاجر عند ذهابهم مع أسرهم للتسوق.

تم تصميم العربة وتزويدها بنظام "Self-Braking Trolley"، وهو نظام فرملة ذاتي، جهّزت فورد سياراتها به، يعمل على إيقاف السيارة أو العربة تلقائياً قبل اصطدامها بأي شيء.

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العربة مجهزة بمستشعرات من عدة جوانب تستكشف الطريق أمامها، وإذا ما دخل أي عارض من بشر أو رفوف أو أي شيء آخر يقوم النظام بإيقاف العربة على الفور.

في السنوات الأخيرة، استخدمت فورد "ذكاءها الاصطناعي" في عدة مجالات ليس لها علاقة بصناعة السيارات، فصممت في الفترة السابقة "سريراً ذكياً"، وبعدها صممت "بيوتاً هادئة للكلاب"، واليوم خرجت بـ"عربة التسوق".

وقال أنتوني إريسون، مدير التسويق في فورد: "أردنا إظهار تقنية التوقف الذاتي للناس بشكل بسيط، وإفهام الناس كم أنّ هذه التقنية مفيدة حقاً لسائقي السيارات والمشاة على حدٍّ سواء".