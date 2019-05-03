شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انخفاض عدد مستخدميها.. فرايزون تتطلع لبيع Tumblr والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث حاليا شركة Verizon عن مشتر لمنصة Tumblr، وهى منصة التدوين التى اشترتها فرايزون مع أصول Yahoo فى عام 2017، حيث كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة فرايزون، اتصلت بشركات أخرى فى الأسابيع الأخيرة، والتى قد تكون شركات محتملة فى شراء منصة Tumblr.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فتستضيف المنصة حاليا 465.4 مليون مدونة و172 مليار منشور، وذلك وفقًا لصفحتها الخاصة، فيما تلاحظ المجلة أن عملية البيع "جارية" وقد لا تؤدى إلى أى معاملة، فيما كشف مسئول من أحد المواقع الإباحية فى تصريح لـBuzzFeed News أن شركته مهتمة للغاية بشراء Tumblr وتتطلع بشدة إلى يوم واحد لاستعادتها إلى مجدها السابق بمحتوى مختلف، لكنه لم يكشف ما إذا كانت شركته قد قدمت بالفعل أى عرض مشروع إلى Verizon.

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وكانت واحدة من الخطوات المثيرة للجدل التى اتخذتها Tumblr عندما قامت فى أواخر العام الماضى، بحظر الإباحية على منصتها، حيث استخدمت الشركة تقنية الذكاء الاصطناعى، للكشف عن الصور ومقاطع الفيديو التى تحتوى على محتوى للبالغين وحظره تلقائيًا، أما المشاركات الحالية التى تحتوى على محتوى إباحى أصبحت خاصة ولم تعد متاحة للجمهور، وقد نتج عن هذه الخطوة انتقادات قاسية تجاه الشركة وتراجع حاد فى حركة الدخول إلى المنصة، لكن Tumblr لم يعط أى إشارة إلى أنها تخطط لعكس قرارها، فيما سعى الموقع الإباحى بسرعة لجذب هؤلاء المستخدمين الذين ابتعدوا عن Tumblr.

وقد تم الاستحواذ على Tumblr نفسها من قبل Yahoo مقابل 1.1 مليار دولار فى عام 2013 خلال عهد ماريسا ماير كمحاولة لإعادة تنشيط وتوجيه المستخدمين الجدد والأصغر سناً إلى شبكة الإنترنت الغارقة، لكن ياهو لم تعرف أبدًا ما يجب فعله مع Tumblr، ولم يقم موقع المدونات الصغيرة - بملايين من المدونات الشخصية وبعض أغرب الأشياء الجيدة على الإنترنت - بعكس ثروات الأعمال الخاصة بـYahoo.

وقد أنهت Verizon عملية الاستحواذ على Yahoo بـ4.5 مليار دولار فى عام 2017، ما أدى إلى امتلاك Tumblr، فيما تُعد Tumblr حاليًا جزءًا من مجموعة Verizon Media Group (المعروفة سابقًا باسم Oath)، وهى العلامة التجارية الشاملة للممتلكات الرقمية التى سيطرت عليها Verizon فى نهاية المطاف بعد عمليتى الاستحواذ على AOL وYahoo.