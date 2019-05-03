أفضل طريقة لتحميل قوائم التشغيل من يوتيوب إلى هاتفك الذكي!

يوتيوب هو أشهر موقع لمشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو لكنه يفتقد إلى ميزة مهمة ألا وهي إمكانية التحميل منه بشكل سهل وميسر. في هذا المقال عرض لطريقة تحميل الفيديو من يوتيوب ليس فقط واحداً بواحد ولكن إمكانية تحميل قوائم تشغيل كاملة بأقل مجهود ممكن!

هناك العديد من الطرق من أجل تحميل قوائم تشغيل كاملة من يوتيوب دفعة واحدة كإضافات متصفحات كروم وفايرفوكس وبعض الخدمات والمواقع على الإنترنت بالإضافة إلى البرامج الحاسوبية مثل برنامج DVDvideosoft و Freemake Video Downloader إلا أننا اخترنا برنامجاً مميزاً آخر أكثر شمولاً لعرضه وإيضاح كافة المزايا المتعلقة به وهو برنامج iTube HD Video Downloader المتوفر على أجهزة الحاسوب بنظامي ويندوز أو ماك.

مميزات برنامج iTube HD Video Downloader

تحميل مقاطع الفيديو من يوتيوب أو قوائم التشغيل دفعة واحدة. بضغطة زر واحدة، يقوم بتحميل قوائم تشغيل كاملة أو مقاطع الفيديو في قناة معينة أو تصنيف محدد. إمكانية التحميل مع مواقع أخرى مثل فيسبوك، ديلي موشن، فيمو، وغيرها من المواقع. إمكانية تسجيل الفيديو من المواقع التي لا تسمح مطلقاً بتنزيل الفيديو. تحويل مقاطع الفيديو التي تم تحميلها إلى صيغ مناسبة للتشغيل على الهواتف الذكية نقل ملفات الفيديو المحملة إلى الهواتف الذكية بسهولة وضع الخصوصية Private Mode لتحميل الملفات مع حماية البرنامج بكلمة مرور

شرح تحميل قوائم التشغيل من يوتيوب باستخدام برنامج iTube HD Video Downloader

بعد تثبيت البرنامج سيتم تثبيت أيضاً إضافة داخل المتصفح عبارة عن زر للتحميل عند فتح يوتيوب. عند فتح قائمة تشغيل والضغط على زر التحميل Download ثم اختيار Playlist سيتم تحميل كافة مقاطع الفيديو في القائمة.

بعدها تظهر لك نافذة لتتيح لك اختيار الملفات التي تود تنزيلها من القائمة. يمكنك اختيارها جميعاً أو اختيار مقاطع الفيديو التي تريدها فقط مع إمكانية التحميل كفيديو واختيار الجودة التي تريد وكذلك التحميل كملف صوتي بصيغة MP3.

هناك طريقة أخرى للتحميل، وذلك عبر نسخ عنوان URL للقائمة ولصقه داخل البرنامج عبر الضغط على زر Paste URL ثم اختيار Download playlist.

البدء في التحميل: اعتماداً على إعدادات التحميل الخاصة بك سيبدأ البرنامج في التحميل حتى 8 ملفات في آنٍ واحد. وبمجرد انتهاء انتهاء تحميل فيديو يبدأ البرنامج في تحميل آخر بشكل تلقائي.

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مقطع فيديو لمزيد من الإيضاح حول استخدام برنامج iTube HD Video Downloader :

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للمزيد حول برنامج iTube HD Video Downloader للتحميل من اليوتيوب بما في ذلك قوائم التشغيل قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي له للتحميل واستخدام البرنامج مجاناً لفترة تجريبية ومعرفة المزيد حول كافة الأشياء التي يستطيع القيام بها للتحميل بسهولة من يوتيوب!

تحميل برنامج iTube HD Video Downloader للتحميل من يوتيوب