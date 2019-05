افضل تطبيقات الملاحظات التي يمكنك استعمالها كطالب جامعي

تطبيقات الملاحظات ليست فكرة سيئة ان تهتم بموضوع كهذا. سواء كنت طالباً جامعياً, او انساناً يعمل عملاً مكتبياً. او اياً كانت طبيعة عملك لا فارق. ستحتاج حتماً الى تطبيق ما يساعدك على تدوين كل ملاحظاتك. و في اغلب الاوقات ستحتاج الى تطبيق يقوم بمزامنة معلوماتك و ملاحظاتك بين اجهزتك المختلفة. في حالة انك طالب جامعي مثلاً فخيار المزامنة يعد امراً ضرورياً. فالبتأكيد ستحب مزامنة ما تدون من جهاز لآخر. من الهاتف الى جهاز اللابتوب مثلاً. في هذا الموضوع نجمع افضل تطبيقات الملاحظات. و التي عن تجربة ستحب استعمالها حتماً.

Samsung Notes

في البداية هذا تطبيق خاص بشركة Samsung و هواتف الشركة فقط. لا يمكنك استعماله على اي جهاز آخر لا يحمل النظام و الواجهة الخاصة بالشركة. و لكنه يوفر لك كل شئ تحتاجه كشخص مهتم بتدوين الملاحظات. بإستخدام Samsung Notes يمكنك تسجيل ملاحظات بإستخدام لوحة مفاتيح الهاتف. يمكنك التسجيل بالرسم الحر. اذا كنت من مقتني سلسلة Galaxy Note يمكنك استعمال القلم في الكتابة. كما يمكنك اضافة صور على الملاحظات و اضافة تعليق على الصور و ملاحظات عليها. كأنك تتعامل مع دفتر ملاحظات ورقي حقيقي. كما انه يمكنك تحميل تطبيق Samsung Notes على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. و الإستمتاع بميزة مزامنة ملاحظاتك بين الهاتف و الكمبيوتر بلا مشاكل.

Evernote

من تطبيقات الملاحظات الشهيرة للغاية. ان لم يكن اشهرهم. تطبيق Evernote هو تطبيق ملاحظات غني بالمميزات. كما يقدم لك Samsung Notes مزايا عالية. فإن Evernote يقدم مزايا اكبر. يمكنك تصوير ملفات مطبوعة و كتابة ملاحظات عليها. يمكنك كتابة ملاحظات على ملفات PDF. يمكنك الكتابة بإستعمال لوحة المفاتيح. او بإستعمال الرسم الحر. و كذلك اذا كنت تمتلك قلم خاص بالهاتف كسلسلة Galaxy Note يمكنك الكتابة به ايضاً. تطبيق Evernote من التطبيقات الغنية بالمميزات فيما يتعلق بمجال تدوين الملاحظات و التعديل عليها. و في النهاية فيمكنك ايضاً مزامنة كل كتاباتك و ملاحظاتك بين اجهزتك المختلفة. و ذلك عن طريق تطبيق Evernote لكل جهاز. و يمكنك الإستعانة بحساب Evernote الخاص. و الذي له مميزات خاصة به

مميزات حساب Evernote premium

سعة 10GB من المستندات كل شهر

يمكنك المزامنة على عدد لانهائي من الأجهزة

امكانية حفظ مستنداتك على الأجهزة المختلفة بدون انترنت

حفظ البريد الإلكتروني بداخل التطبيق

عرض الملاحظات كعرض شرائح بشكل لحظي

سعر الإشتراك 8 دولارات شهرياً او 70 دولاراً سنوياً

Google keep

تطبيق آخر تقدمه شركة Google. و خدمة اخرى جديدة منها. Google Keep احد اسهل التطبيقات التي يمكنك استعمالها لتدوين ملاحظاتك. و كلمة اسهل التطبيقات تعني بأنه اسهل التطبيقات التي يمكنك استعمالها في تدوين ملاحظاتك. حيث ان Keep يوفر لك كل المطلوب و زيادة عن المطلوب عنه لكونه تطبيق ملاحظات. حيث انه يوفر لك ميزة تدوين ملاحظاتك باستعمال لوحة المفاتيح. اضافة صور للملاحظات. اضافة كتابات بخط اليد على الملاحظات. بيئة Google keep تشبه كتابتك على مستند Document عادي. مع ميزة المزامنة بين اجهزتك المختلفة. و ذلك عن طريق حساب Google الخاص بك.

One Note

في موضوع كهذا لا يمكن نسيان احد اهم التطبيقات فيما يتعلق بتسجيل الملاحظات. تطبيق One Note من شركة Microsoft. احد اكثر التطبيقات شهرة في ما يتعلق بشأن تدوين الملاحظات. حيث ان One Note هو دفتر ملاحظاتك الورقي لكن على اجهزتك الإلكترونية. تطبيق One Note يتيح لك الكتابة بكل الأشكال المختلفة. بإستعمال لوحة المفاتيح. بإستعمال كتابة بخط اليد كما يمكنك الكتابة بالقلم. و يمكنك ايضاً اضافة صور مختلفة و كتابة ملاحظات عليها بحريتك و اضافة التعليقات المختلفة كذلك. و يتيح لك One Note مزامنة كل ملاحظاتك مع اجهزتك المختلفة بإستخدام حساب Microsoft فقط.