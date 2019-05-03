كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ما هو الواقع الممتد؟ تشهد تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز، انتشاراً متزايداً لاسيما مع انخفاض أسعارها واعتمادها تصميماً أكثر جاذبية وبساطة. وفي هذا التقرير لموقع سكاي نيوز نتعرف إلى مفهوم جديد وأكثر شمولية يدعى الواقع الممتد.

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