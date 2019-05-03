شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تستعد لإطلاق مهمة جديدة لمحطة الفضاء الدولية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة سبيس إكس تستعد لإطلاق كبسولة جديدة من كبسولات شحن Dragon إلى المدار، محملة بالإمدادات والتجارب العلمية لمحطة الفضاء الدولية.

ووفقا لما نشره موقع the Verge الأمريكى، كان من المفترض أن تنطلق هذه الرحلة اليوم، الجمعة، ولكن تم إلغاء عملية الإطلاق اليوم نظرًا لوجود مشكلة كهربائية فى المنصة بدون طيار المخصصة لاسترجاع معززات إطلاق الصاروخ.

ووفقا للخطة الجديدة من المنتظر أن يتم إطلاق الصاروخ غدا السبت فى تمام الساعة 2:48 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

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فيما يعد هذا الإطلاق هو الإصدار السابع عشر الذى أطلقته SpaceX لناسا منذ عام 2012، ومع ذلك، تأتى هذه المهمة بعد أسبوعين من انفجار نسخة الركاب من Dragon Space capsule أثناء اختبار المحرك، ولم يتم بعد تحديد السبب الدقيق لهذا الحادث، لكن نسخة الشحن الخاصة بـ SpaceX’s Dragon capsule هي مركبة مختلفة تمامًا عن نسخة الركاب، والمعروفة باسم Crew Dragon.

وتمتلئ شحنة Dragon التي ستصعد على متن رحلة هذا الأسبوع بأكثر من 250 تجربة سيستخدمها رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية في الأشهر المقبلة، وتحمل كبسولة Dragon أيضًا بعض العناصر الخاصة في صندوقه غير المضغوط، وبمجرد أن تصل الشحنة Dragon إلى المحطة الفضائية، ستضع الذراع الآلية OCO-3 على السطح الخارجي للمحطة الفضائية، حيث ستساعد الأداة العلماء على تعلم كيفية تقلب ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم.