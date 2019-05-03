لكل مستخدمي ويندوز 7.. احذر جهازك في خطر

نهى حمدي
في غضون أشهر قليلة ستنتهي أسطورة نظام التشغيل لأجهزة الحاسب الآلي "ويندوز 7" تمامًا، بعد 10 سنوات من إطلاقه أول مرة.
حيث تقوم شركة "مايكروسوفت" بوقف Windows 7 خلال ثمانية أشهر فقط ، وتحديدًا في 14 يناير 2020، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
هذا القرار لا يعني أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك سيتوقف عن العمل فجأة ، بل سيستمر في التشغيل لكنك لن تتلقى تحديثات البرامج، بما في ذلك تحديثات الأمان، من Microsoft.
وبذلك ستكون أجهزة الكمبيوتر التي لا تزال تعمل بنظام التشغيل القديم بعد الموعد النهائي لشهر يناير أكثر عرضة للفيروسات والبرامج...
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