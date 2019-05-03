تجسيدات جديدة تتخيل كيف سيبدو MacBook إذا تم تزويده بشاشة قابلة للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما بدأت الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة بإنشاء المزيد من الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية الهجينة، فقد كان هناك بعض المعجبين بشركة آبل الذين طلبوا من الشركة القيام بنفس الأمر. قاومت شركة آبل هذه الفكرة في الماضي، ولكن كما رأينا مع أجهزة مثل القلم الإلكتروني Apple Pencil، فلم يعد تغيير شركة آبل لمواقفها السابقة يثير دهشتنا.

بطبيعة الحال، يبقى أن نرى متى ستقوم شركة آبل بإنشاء مثل هذه الحواسيب الهجينة، ولكن حتى ذلك الحين، قرر المصممون في Astro HQ إنشاء تصميم تخيلي يوضح الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه MacBook الهجين، ولكن مع بعض التغييرات حيث أنه بدلاً من أن يضم الحاسوب المحمول شاشة حساسة للمس، فهو سيأتي مع شاشة قابلة للطي بالكامل.

يبدو أن النتيجة النهائية تشبه جهاز iPad Pro أكبر بكثير من MacBook، بحيث يعمل النصف العلوي من الشاشة كشاشة رئيسية، في حين يعمل الجزء السفلي كمنطقة للرسم. سيكون هذا مشابهًا للأجهزة القابلة للطي مثل Nintendo 3DS الذي يعرض اللعبة في النصف العلوي من الشاشة، بينما يتم التفاعل مع اللعبة في النصف السفلي.

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نعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا إنشاء مثل هذا الجهاز الضخم القابل للطي، ولكننا لن نفاجأ في حالة إذا كان هذا هو الشكل الذي ستصل إليه حواسيبنا المحمولة في المستقبل. في الوقت الراهن، نرى كيف تقوم بعض الشركات، مثل سامسونج وهواوي بإنشاء هواتف ذكية قابلة للطي يمكن إستخدامها كأجهزة لوحية، لذلك نحن لن نتفاجأ إذا كانت لدينا في المستقبل أجهزة لوحية يمكن تحويلها إلى أجهزة لوحية كبيرة الحجم.