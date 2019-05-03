شركة Huawei تصل إلى أعلى حصة سوقية لها في الربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد ساعات من ظهور تقرير IDC المتعلق بشحنات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي، قامت شركة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق كذلك بالكشف عن تقريرها الذي يعرض النتائج التي توصلت إليها الشركة. القراءات متشابهة وتؤكد وجود إتجاه مستمر، وهو إستمرار شركة Huawei في كسب المزيد من الحصة السوقية وبلوغها أعلى حصة سوقية لها على الإطلاق بعدما كانت مسؤولة عن 17 في المئة من إجمالي شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول من هذا العام.

ومع ذلك، فإن إجمالي شحنات الهواتف الذكية إنخفض إلى 345 مليون وحدة، وهذا ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 5 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وهذا ما يؤكد لنا إنخفاض الطلب على الهواتف الذكية الجديدة.

كانت شركة Huawei فخورة حقًا عندما أصبحت ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم وأعلنت عن خططها للحصول على المرتبة الأولى بحلول العام 2021. ويبدو أن الشركة الصينية على وشك الإستيلاء على المرتبة الأولى، ما لم يحدث شيء كارثي. عندما ننظر إلى سامسونج وآبل، فنحن نجد بأنها فقدت 1% و 2% من حصتها السوقية على التوالي، مما يعني أن شركة Huawei تلتهم الحصص السوقية للشركات المنافسة.

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وبالنسبة للمرتبة الرابعة في الترتيب، فقد كانت من نصيب شركة Xiaomi التي حافظت على نفس القدر من الشحنات، في حين حلت شركة Oppo في المرتبة الخامسة بعدما شهدت زيادة بنسبة 10%. أما بخصوص المرتبة السادسة، فقد كانت من نصيب شركة Vivo التي حققت نموًا مذهلاً قدره 27%.

بالأرقام المطلقة، قامت شركة سامسونج بشحن 72 مليون هاتف ذكي، كما قامت شركة آبل بشحن 42 مليون هاتف iPhone، بينما حافظت كل من Xiaomi و Oppo و Vivo أيضًا على شحنات مكونة من ثمانية أرقام. كل هذه الأجهزة تمثل 245.1 مليون هاتف ذكي، وهو ما يمثل أكثر من 70% من الشحنات العالمية.