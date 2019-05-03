شكرا لقرائتكم خبر عن فصيلة دم ذهبية يحملها 43 شخصًا فقط في العالم.. فقط .. هل انت منهم ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المعروف أن كلّ شخصٍ يحمل فصيلة دم من الفصائل الشائعة. غير أنّ هناك فصيلة دم واحدة هي الأندر على الإطلاق، ويحملها فقط نحو 43 شخصاً في العالم وتدعى “RH null”.

وتمتاز هذه الفصيلة بوجود عامل الرايزيسي فيها، وهو العامل الأكثر انتشاراً بين فصائل الدم لمعظم البشر. ومع هذا، فإنّ فصيلة الدم التي أطلق عليها الخبراء فصيلة الدم الذهبي، تعدّ قيمة للغاية، باعتبارها فصيلة دم شامل”.

ويستطيع صاحبها التبرُع لأي شخص لديه أنواع دم نادرة داخل نظام العامل الرايزيسي، ما يعني أن الشخص الحامل لهذه الفصيلة لديه قدرة على إنقاذ حياة الآخرين