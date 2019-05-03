شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هجوم إلكترونى يكلف شركة نرويجية عملاقة 50 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف هجوم إلكترونى استهدف شركة نرويجية عملاقة تعمل فى مجال الطاقة المتجددة حوالى 50 مليون دولار أمريكى.

وكشف موقع (لوكال) الإخبارى الأوروبى أن الشركة، وهى من أكبر منتجى الألومنيوم فى العالم، تعرضت لهجوم "ضخم" خلال شهر مارس الماضى أجبرها على قطع الاتصال عن العديد من المواقع والمصانع والتحول إلى التشغيل اليدوى فى أماكن أخرى.

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كما أسفر الهجوم المتعلق بأمن شبكة الإنترنت عن إرجاء نشر بيان الأرباح الفصلية والذى كان مقررا هذا الأسبوع، إلى الخامس من يونيو المقبل.

وقالت الشركة المنتجة للمعادن الخفيفية، إنها لم تدفع أى فدية، فى الواقعة التى أدت لانخفاض أسهمها بالبورصة، ولكنها تقدمت بشكوى إلى الشرطة النرويجية التى بدأت تحقيقا.