مستودعات الشحن الخاصة بشركة أمازون لن تصبح آلية بالكامل لعقد من الزمن على الأقل

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتمد شركة أمازون بالفعل على الروبوتات للقيام ببعض الأعمال في شبكتها اللوجيستية الضخمة ولكن سير العمل ليس آليًا بالكامل، فلا تزال الشركة تعتمد على القوى البشرية في المستودعات الخاصة بها. ليس هناك من ينكر حقيقة أن استخدام الشركة للروبوتات والذكاء الاصطناعي لزيادة أتمتة مستودعاتها سوف يزداد في السنوات القادمة. وبالتالي، هذا يقودنا إلى السؤال التالي الذي مفاده هل سنرى مستودعات الشحن الآلية بالكامل في المستقبل القريب؟ حسنًا، شركة أمازون لا تعتقد بأن ذلك سيحدث في السنوات العشرة المقبلة على الأقل.

يقول مدير إدارة الروبوتات في شركة أمازون، السيد Scott Anderson أن الأمر قد يستغرق 10 سنوات على الأقل قبل أن تصبح مستودعات الشحن التابعة للشركة آلية بالكامل. هذا يعني أن الروبوتات ستقوم بكل شيء بدءًا من تلقي الطلبات وصولاً إلى إرسالها.

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كان Scott Anderson يعالج فكرة خاطئة منتشرة مفادها أن شركة أمازون ستكون قادرة على جعل مستودعاتها مؤتمتة بالكامل في المستقبل القريب. وقد أدلى بتعليقاته خلال جولة في مستودع الشركة بمدينة بالتيمور الأمريكية هذا الأسبوع.

يبدو أن هذا يشير إلى أن شركة أمازون تشعر أنها لا تستطيع الإعتماد على تكنولوجيا الروبوتات لالتقاط منتج من الأرفف دون إتلافه أو التقاط منتجات متعددة في نفس الوقت قبل تعبئتها وإرسالها إلى العميل. وأضاف السيد Scott Anderso : ” في الشكل الحالي، تكنولوجيا الروبوتات محدودة جدًا. هذه التكنولوجيا بعيدة كل البعد عن جعل محطات العمل آلية بالكامل كما ينبغي “. ومع ذلك، فقد أوضح بأن شركة أمازون تبحث في مجموعة متنوعة من التقنيات لزيادة أتمتة الخطوات المختلفة في مستودعاتها.