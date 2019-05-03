جودة الصوت في عروضك المفضلة على خدمة Netflix على وشك أن تصبح أفضل

فاطمة أيت طالب - دبي -

عندما يتعلق الأمر بالإستمتاع بعروضك التلفزيونية والأفلام، فمن الواضح أن جودة الصورة تلعب دورًا كبيرًا في تحسين تجربة المشاهدة، ولكن دعونا لا ننسى جودة الصوت أيضًا. بعد كل شيء، هناك سبب لإستخدام العديد من دور السينما لمعدات الصوت الراقية، ولماذا هناك الكثير ممن لا يمانعون إنفاق أموالهم لترقية أنظمة الترفيه المنزلي الخاصة بهم أيضًا.

الخبر السار لأولئك الذين يعتقدون بأن الصوت لا يقل أهمية عن الصورة هو أن شركة Netflix أعلنت الآن عن بعض التغييرات التي ستقوم بها لمنصتها، فهي ستقوم الآن بتقديم المحتوى الخاص بها مع ترقية جودة الصوت. هذه الميزة التي يُطلق عليها ببساطة ” الصوت عالي الجودة “، تهدف إلى المساعدة في تقديم الصوت بجودة أفضل للمحتوى المفضل لديك لجعله يبدو أقرب إلى ما أراده منشئو العروض أن يبدو عليه.

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ووفقا لشركة Netflix، فقد صرحت بالقول : ” نحن متحمسون اليوم للإعلان عن ميزة جديدة تدعى الصوت العالي الجودة، والتي تنقل جودة الصوت لدينا إلى مستوى آخر. لقد أطلقنا عليها هذا الإسم الصريح لأنه مناسب : ميزة الصوت العالي الجودة تقدم صوتًا يبدو أقرب إلى ما يسمعه منشئوا المحتوى في الأستوديو، لذلك يتم إلتقاط كل التفاصيل الصغيرة للحصول على تجربة أكثر ثراءً وأكثر تميزًا “.

ومع ذلك، فإن الأجهزة المستخدمة لمشاهدة المحتوى تلعب دورًا كبيرًا أيضًا. إذا كنت تعتمد في الأساس على مكبرات الصوت المدمجة في جهاز التلفزيون، فقد لا يكون التأثير كبيرًا كما لو كنت تملك مكبرات صوتية خاصة، ولكن بغض النظر عن ذلك، فيجب أن تظل هذه الأخبار سارة لمعظم عملاء Netflix على أي حال.