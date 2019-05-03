تقرير جديد يقترح قدوم تلفاز بدقة 8K متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من وكالة الأنباء الآسيوية Nikkei Asian Review يشير إلى أن شركة Huawei تخطط للدخول أيضًا إلى قطاع التلفزيونات. وتخطط شركة Huawei لتقديم أول تلفاز متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العالم في وقت لاحق من هذا العام. سيتم تزويد هذا التلفزيون بمودم 5G الذي تنتجه شركة Huawei والذي تستخدمه بالفعل في بعض هواتفها الذكية مثل Huawei Mate 20X 5G و Huawei Mate X القابل للطي.

تستشهد وكالة الأنباء Nikkei Asian Review بمصادر خارجية مجهولة على دراية بخطط شركة Huawei. ويقال بأن هذا التلفزيون سيحتوي أيضًا على شاشة بدقة 8K، وهذا ما يعني بأن هذا التلفاز الجديد من شركة Huawei سيتخطى معيار 4K الحالي. وبفضل مودم 5G سيكون هذا التلفاز قادرًا على بث أو تحميل الأفلام والبرامج التلفزيونية المفضلة لدى المستخدمين بالكامل عبر الإنترنت.

وبطبيعة الحال، هناك إمكانيات أكثر للتلفزيونات المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G. بمجرد أن تصل شبكات الجيل الخامس 5G إلى الحد الذي يمكن أن تحل فيه محل الإتصال المنزلي الثابت، فهذا الأمر من شأنه أن يجعل التلفاز المتوافق مع شبكات 5G يعمل بمثابة جهاز توجيه منزلي لشبكة الجيل الخامس، مما يجعل التلفزيون محورًا منزليًا ذكيًا عالي التقنية يمكن لجميع الأجهزة الاتصال به.

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Huawei هي شركة إتصالات متخصصة في العديد من الجوانب المتعلقة بالأجهزة الإستهلاكية مثل أجهزة توجيه WiFi، والهواتف الذكية، والمودمات، والحواسيب، وتعلم الشركة حقًا كيفية تصميم منتجات متينة وذات مظهر رائع. وإذا كانت هناك شركة مؤهلة لإنشاء تلفاز بدقة 8K متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، فنحن سوف نراهن بالتأكيد على Huawei.

ومع ذلك، لا تزال شركة Huawei مرغمة على التنافس مع شركة سامسونج في قطاع التلفزيونات. حاليًا، تعتبر سامسونج هي الرائدة على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا الشاشات وهي الشركة الوحيدة التي تصنع بالفعل شاشات 8K. نتوقع أن تحظى تلفزيونات 8K بالكثير من الشعبية في السنوات المقبلة كما حدث مع تلفزيونات 4K.