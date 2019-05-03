شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام .. هكذا يدمن المستخدمين تطبيق ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيس بوك مؤخرا خلال فعاليات من مؤتمر المطورين التابع له F8 عن مجموعة من الأرقام المذهلة التى تتعلق بتطبيق التراسل "ماسنجر" التابع له.

وأوضح فيس بوك أنه حاليا هناك أكثر من 40 مليون شركة تستخدم ماسنجر، وفيما يلى نرصد مجموعة من الأرقام توضح القيمة التى وصل إليها تطبيق ماسنجر في وقتنا الحالي كما يلى:

- عدد المستخدمين النشطين شهريا: ما يصل إلى 1.3 مليار مستخدم.

- عدد مستخدمي مكالمات الفيديو شهريا: حوالى 410 مليون مستخدم.

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- عدد مطوري ألعاب ماسنجر: أكثر من 300 الف مطور.

- عدد الرسائل التى يتم إرسالها شهريا عبر ماسنجر: أكثر من 20 مليار رسالة.

- عدد الصور التى يتم إرسالها شهريا عبر ماسنجر: أكثر من 17 مليون صورة.

- عدد الشركات التى تستخد ماسنجر فى الاأعمال: أكثر من 40 مليون شركة تستخدمه للتواصل شهريا.

- عدد "بوتات الدردشة" : أكثر من 300 ألف شات بوت على ماسنجر.