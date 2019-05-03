انقلاب في طقس اليوم: انخفاض الحرارة وأمطار وأتربة على هذه المناطق

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرةّ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح من الأرصاد:

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1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 30

شبين الكوم 18 30

طنطا 18 30

دمنهور 17 24

الإسكندرية 17 22

بلطيم 18 22

مطروح 16 22

السلوم 15 23

سيوة 14 29

بورسعيد 19 22

دمياط 19 22

الزقازيق 18 30

الإسماعيلية 18 30

السويس 18 29

العريش 16 23

رفح 16 23

رأس سدر 21 29

نخل 17 27

نويبع 25 32

طابا 21 28

كاترين 16 28

الطور 20 32

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 25 33

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 31

بنى سويف 21 31

المنيا 21 32

أسيوط 22 33

سوهاج 23 35

قنا 24 40

الأقصر 23 41

أسوان 24 42

أبوسمبل 24 42

الوادي الجديد 23 38

شلاتين 22 36

أبو رماد 22 34

حلايب 23 33

رأس حدربة 24 33