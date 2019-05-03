كوالكوم تعلن عن زيادة قدرها 4.7 مليار دولار في العائدات بعد صفقة التسوية مع آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة كوالكوم للتو بالكشف عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، وهو التقرير الذي يكشف عن بعض التفاصيل المثيرة حول الصفقة مع آبل. وعلى ما يبدو، فقد حصدت شركة كوالكوم عائدات تتراوح ما بين 4.5 مليار دولار و4.7 مليار دولار أمريكي من إتفاق التسوية مع شركة آبل، وهي التسوية الذي أجبرت شركة Intel على الخروج من سوق مودمات 5G المصممة للهواتف الذكية.

تم الإعلان عن صفقة التسوية في منتصف شهر أبريل الماضي، وهي التسوية التي أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط جميع الدعاوى القضائية التي رفعتها كل من آبل وكوالكوم ضد بعضها البعض، وأصبحتا أقرب من أي وقت مضى من أجل العمل على جلب تكنولوجيا 5G إلى هواتف iPhone المستقبلية. وعلى الرغم من أننا لا نعرف حجم الأرباح التي ستربحها كوالكوم في المستقبل، إلا أننا نعرف مقدار ما حصلت عليه من الصفقات المتأخرة الدفع، ولكن بعض المحللين يتوقعون ما يتراوح بين 5 مليارات و6 مليارات دولار.

كشفت شركة كوالكوم أيضًا أنها ستكون المزود الرئيسي لشركة آبل برقاقات المودم في العامين المقبلين وستشمل إتفاقية ترخيص مدتها ست سنوات. هذا يعني أن هواتف iPhone القادمة في العام 2020 ستأتي مع مودمات كوالكوم، وعلى الأرجح المودم Snapdragon X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. وكانت الخطة الأصلية لشركة آبل هي إستيراد مودمات 5G من شركة Intel، ولكن عجز هذه الأخيرة عن الوفاء بشروط العقد وتطوير مودم 5G يرقى إلى المتطلبات، دفع شركة آبل إلى اللجوء لشركة كوالكوم.

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في أرقام أخرى، أعلنت شركة كوالكوم عن زيادة بنسبة 3 في المئة في الإيرادات مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، ولكنها إنخفضت بنسبة 5 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، السيد Steve Mollenkopf أن شراكتهم مع شركة آبل تعمل على نحو جيد وتلبي الأولويات الإستراتيجية بعدما بدأت عملية إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في جميع أنحاء العالم. وتتوقع شركة كوالكوم أن تحقق عائدات أكبر في الربع القادم بحيث تتوقع أن تصل الأرقام إلى 10.2 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 83 في المئة.