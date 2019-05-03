شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء مهمة أبولو يدعو إلى هجرة جماعية لكوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح "باز ألدرين"رائد فضاء مهمة أبولو بأن الإنسانية يجب أن تحقق قفزة هائلة فى استكشاف الفضاء، لتبدأ عملية الانتقال إلى المريخ.

وأوضح رائد الفضاء البالغ من العمر 89 عامًا إن "الهجرة الكبيرة" ضرورية ليس فقط من أجل الاستكشاف ولكن من أجل البقاء المستمر للجنس البشري.

وأيد ألدرين روح التعاون الدولى، بناءً على العمل الجارى فى محطة الفضاء الدولية، مع تولى أمريكا زمام المبادرة.

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وكتب ألدرين فى مقال رأى فى صحيفة واشنطن بوست: " أثبتت Apollo 11 أن أمريكا باستطاعتها استكشاف الفضاء، فضلاً عن أمنها القومى وتفوقها التكنولوجى، لقد فعلنا كل ذلك، نحن أيضا جئنا فى سلام من أجل البشرية جمعاء، وهناك حاجة إلى المزيد من ذلك الآن."

تأتى تعليقات السيد ألدرين من إعلان نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس مؤخراً عن أن وكالة ناسا تخطط للقيام بمهمة جديدة مأهولة إلى القمر، إذ قال: "أنا معه بروح وطموح، بعد أن كنت هناك، يمكننى القول أن الوقت قد حان".