شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ربع البريطانيين فوق عمر الـ 65 عاما مدمنو فيديو جيمز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة استقصائية جديدة أن ربع كبار السن، ممن يتجاوز عمرهم 65 عاما فى بريطانيا يمارسون ألعاب الفيديو، إذ تم إجراء الاستطلاع كجزء من حملة Must Play May، والذى شمل 2000 شخص بالغ عن عادات اللعب الخاصة بهم.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، كشفت الدراسة أن 42٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عامًا يستمتعون بألعاب الفيديو، بينما استمتع 27٪ ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بممارسة ألعاب الفيديو خلال السنوات الخمس الماضية.

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وكانت الألعاب الإستراتيجية أنها الأكثر شعبية (40٪) فى الفئة العمرية الأكبر سناً، بينما قال 20٪ إنهم يلعبون ألعاب متعددة اللاعبين لمواكبة أحفادهم.