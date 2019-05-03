شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى إكس بوكس.. 10 ألعاب فى انتظارك خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن قائمة الألعاب الجديدة القادمة لخدمة Xbox Game Pass لشهر مايو، حيث اعتادت الشركة كل شهر الكشف عن مجموعة من الألعاب المميزة لمستخدميها، وفيما يلى نعرض أبرز هذه الألعاب كما يلى: ألعاب Xbox Game Pass لشهر مايو: - Wolfenstein 2 : The New Colossus: ستكون متاحة يوم 2 مايو. - The Surge : سيتكون متاحة يوم 16 مايو. - Lego Batman 3 : ستكون متاحة يوم 16 مايو. - Surviving Mars : ستكون متاحة يوم 9 مايو. Advertisements - Wargroove : ستكون متاحة يوم 2 مايو. - Black Desert : ستكون متاحة يوم 9 مايو. - Tacoma : ستكون متاحة يوم 9 مايو. - For the King : ستكون متاحة يوم 10 مايو الجدير بالذكر أن خدمة Xbox Game Pass ، هي خدمة أشتراك مدفوعة من مايكروسوفت وتوفر للمستخدمين مكتبة من الألعاب تصل إلي ١٠٠ لعبة لتجربتها بسعر منخفض للغاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لمستخدمى إكس بوكس.. 10 ألعاب فى انتظارك خلال شهر مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.