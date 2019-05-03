شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Steam للألعاب تتخطى حاجز الـ 1 مليار مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن متجر Steam يتمتع بشعبية كبيرة للغاية، خاصة وأنه أتاح للمستخدمين مشاركة خبراتهم وآرائهم، وذلك عبر ندوات النقاش الموجودة على الموقع، وهو ما أدى فى النهاية لتحويل متجر Steam إلى منصة ألعاب متكاملة، إلا أن أحدث تقرير كشف أن المتجر أصبح يمتلك الآن أكثر من 1 مليار مستخدم نشط.

وبحسب موقع thegamer الأمريكى، فقد ظهر متجر Steam لأول مرة فى سبتمبر 2003، ليتمكن من السيطرة على متاجر ألعاب اجهزة الكمبيوتر الشخصية، لكن مؤخرا ظهرت مجموعة جديدة من المتاجر والتى دخلت منافسة مع متجر Steam لتعلن بداية الحرب عليه.

Advertisements

وأوضح التقرير أن منصة steam تمكنت من الوصول إلى هذا الرقم بعد إطلاق خدمة amusedsilentdragonfly، وعلى الرغم من وجود عدد كبير جدا من الحسابات غير حقيقى، لكن يظل الرقم الذى وصل إليه المتجر رقم قياسى.