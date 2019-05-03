شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سعة التخزين المطلوبة للحصول على تحديث ويندوز 10 المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن التحديث المقبل لويندوز 10، سيتطلب مساحة تخزينية لا تقل عن 32 جيجا بايت فى أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وذلك بحسب موقع slashgear الأمريكى.

وكانت مايكروسوفت لسنوات طويلة تعتمد على مساحة تخزينية 16 جيجابايت فقط، لكن هذه الخطوة الجديدة جاءت من أجل دعم نظام التشغيل ليوفر آداء أفضل على أجهزة الكمبيوتر، كما ستلزم مايكروسوفت مصنعى أجهزة الكمبيوتر بضرورة زيادة السعة التخزينية على بعض الإصدارات من أجهزة الكمبيوتر.

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ومن المنتظر أن يصل تحديث ويندوز 10 الجديد فى مايو 2019، فيما تشير التوقعات إلى زيادة السعة التخزينية الرئيسية فى أجهزة الكمبيوتر إلى 64 جيجا بايت خلال الفترة القادمة، بينما ستواجه الأجهزة التى تمتلك سعة تخزين أقل مشكلة فى التحديث إلى الإصدار الجديد من ويندوز 10.