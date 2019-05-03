شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح النسخة التجريبية الرابعة من iOS 12.3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل النسخة التجريبية الرابعة من تحديث iOS 12.3 للمطورين، والذى يأتى بمجموعة من التحسينات والإصلاحات، إضافة إلى توفير الإصدار التجريبى للتحميل أيضاً من قبل المستخدمين.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، يوفر التحديث الإصدار الجديد من تطبيق Apple TV الذى يمتلك واجهة وتصميم جديد، مع خوارزمية تقدم الاقتراحات للمستخدمين بالأفلام والعروض المفضلة للمستخدم، حيث تعتمد على تاريخ المشاهدة الخاص به.

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كذلك فسيوفر تطبيق Apple TV الآن ميزة Watch Now التى تتيح للمستخدمين الإشتراك والتسجيل فى خدمات البث والقنوات المستقلة مباشرة من خلال التطبيق، فيما ينتظر أن تطرح أبل الإصدار الجديد iOS 12.3 للمعاينة من قبل المستخدمين والمطورين من خلال الصفحة الخاصة للإصدار التجريبى الرابع على موقعها الرسمى.